BOMBAZO: Ferrari hace RADICAL decisión para 2026
BOMBAZO: Ferrari hace RADICAL decisión para 2026
Ferrari tendría planeado hacer un cambio radical de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.
De acuerdo con información del periodista Rosario Guiliana de AutoRacer.IT, la Scuderia haría modificaciones en el volante para adecuarlo a las nuevas regulaciones.
"El nuevo volante Ferrari para 2026 me parece que se inspira en el volante HyperCar", señalaron.
Relacionado: ¡Lewis Hamilton ACUSA estar en DESVENTAJA dentro de Ferrari!
¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?
Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.
Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.
En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.
Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La GRAN preocupación de Mercedes con Kimi Antonelli en Abu Dhabi
- 1 hour ago
¿Habrá retiro? Lewis Hamilton revela sus PLANES para 2026
- 2 hours ago
BOMBAZO: Ferrari hace RADICAL decisión para 2026
- 2 hours ago
Verstappen NO PUEDE con Norris; Alonso, P9 y Colapinto VENCE a Gasly en FP2 del GP de Abu Dhabi
- Hoy 15:00
Kimi Antonelli lanza EL PEOR MENSAJE para Max Verstappen y el título
- 3 hours ago
URGENTE: Carlos Sainz destapa un PREOCUPANTE PROBLEMA en Abu Dhabi
- 3 hours ago
Más leído
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre