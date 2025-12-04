¡Hamilton será REEMPLAZADO por Ferrari en el GP de Abu Dhabi!

Lewis Hamilton quedará al margen en el Gran Premio de Abu Dhabi para dar paso al hermano de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

En palabras del siete veces campeón del mundo, su primer año en la escudería de Maranello ha sido una auténtica pesadilla desde su llegada procedente de Mercedes, donde conquistó seis títulos mundiales.

Además, el piloto británico se enfrenta a la posibilidad de finalizar su carrera en Grandes Premios sin haber subido nunca al podio, contando entre sus escasos logros únicamente con una victoria en Sprint a inicios de temporada en China.

De cara al fin de semana, Hamilton ya se encuentra rezagado en el campeonato frente a Leclerc, que acumula 230 puntos y supera al británico por 78.

Posición Piloto Escudería Puntos 5 Charles Leclerc Ferrari 230 6 Lewis Hamilton Ferrari 152 7 Kimi Antonelli Mercedes 150

Ambos pilotos de Ferrari han enfrentado dificultades con el SF-25 esta temporada. En la última carrera, Leclerc logró afortunadamente el octavo puesto, mientras que Hamilton, que partió desde el puesto 17, terminó en el puesto 12 y se quedó sin sumar puntos.

Lewis Hamilton reemplazado por Arthur Leclerc

De los dos pilotos de Ferrari se podría pensar que Hamilton necesita más tiempo para adaptarse, pero el británico de 40 años se perderá la primera sesión de entrenamientos del viernes, siendo sustituido por Arthur Leclerc.

El hermano menor de Charles aún no ha debutado en un Gran Premio, pero ya ha probado un monoplaza en una sesión oficial de carrera, tras haber participado el año pasado en Abu Dhabi con Ferrari.

La decisión de poner a prueba a un piloto novato no ha sido una elección consciente de la escudería, sino una medida obligatoria para cumplir con el requisito de integrar a un piloto inexperto en al menos una sesión más esta temporada.

Hamilton volverá al coche a partir de la segunda sesión de entrenamientos (FP2), con la intención de cerrar la temporada de forma positiva de cara a 2026, cuando espera contar con un automóvil competitivo que le permita luchar por el título.

Por su parte, Ferrari ha confirmado que en la prueba posterior a la carrera en el circuito de Yas Marina, el piloto de reserva Dino Beganovic tendrá protagonismo, mientras que Hamilton y Charles Leclerc completarán medio día cada uno en la pista.

