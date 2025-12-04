Antonelli ROMPE EL SILENCIO sobre los insultos y amenazas que recibió gracias a Red Bull

Tras el Gran Premio de Qatar se generó una fuerte polémica en torno a Kimi Antonelli, quien fue blanco de una avalancha de mensajes de odio tras no poder mantener a raya a Lando Norris.

El piloto italiano revela ahora que todo el equipo de Red Bull, encabezado por Max Verstappen, se ha disculpado y le ha transmitido palabras de ánimo.

La maniobra tácticamente orquestada por McLaren hizo que Norris terminara en quinta posición, obligándolo a batallar por conseguir los puntos necesarios. Durante gran parte de la carrera, el británico se encontró detrás de Antonelli, por lo que fue crucial que consiguiera superarlo.

En la recta final, Norris logró el adelanto y sumó dos puntos decisivos. No obstante, la acción desató una gran controversia: figuras como Gianpiero Lambiase y Helmut Marko de Red Bull Racing insinuaron que el italiano había permitido intencionadamente el adelantamiento para beneficiar a su rival.

Fuertes insultos

El hecho de dejarse adelantar por Norris generó un gran malestar entre los autodenominados seguidores de Verstappen. Poco después de la carrera, numerosas personas acudieron a la cuenta de Instagram de Antonelli para descargarle su furia.

Se afirmaba, incluso, que había aceptado dinero de McLaren, se cuestionaba la cantidad y se le acusaba de haber arruinado el campeonato. Además, circularon comentarios mucho más duros, con insultos homófobos y amenazas de muerte.

Frente a tanta agresión, Antonelli decidió cambiar su foto de perfil a negro, expresando así su dolor ante la situación. Más tarde, Red Bull y Marko se hicieron eco de la controversia y ofrecieron sus disculpas.

Ya en Abu Dhabi, el italiano reflexionó sobre lo sucedido: "No fue fácil recibir tantos comentarios después de la carrera, especialmente por algo que yo no hice, como permitir intencionadamente que un competidor me adelantara. Luché con todas mis fuerzas por alcanzar el tercer puesto y quería posicionarme cerca de Sainz en el DRS".

"Tras tantas vueltas en un ambiente tenso y empujar al máximo, se cometió ese error. Es realmente doloroso recibir este tipo de críticas".

Antonelli también se mostró satisfecho con la respuesta de Red Bull: "Me reconfortó ver la declaración de Red Bull. Además, GP se acercó para hablar conmigo después de la carrera y pude aclarar las cosas con Max. No repetiré sus palabras exactas, ya que incluyeron algunas que no son apropiadas, pero básicamente me dijo que no me preocupara por este tipo de gente, pues actúan sin sentido", concluye.

