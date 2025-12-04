Hamilton se enorgullece y señala lo ÚNICO en lo que es el mejor hoy en F1

Lewis Hamilton se autoproclamó el piloto más elegante en la historia de la F1 y asegura que nadie se le acerca en este aspecto.

Ha sido un año complicado en pista para el siete veces campeón mundial, pero en cuestiones de estilo sigue siendo imbatible y él no duda de ello.

Los esfuerzos de Hamilton en el mundo de la moda no han pasado desapercibidos. En 2018 lanzó su propia línea de ropa junto a Tommy Hilfiger y desde entonces ha intensificado su interés en este ámbito, culminando incluso con su co-presidencia en el Met Gala de este año, con el tema "Superfine: Tailoring Black Style".

Mientras otros pilotos suelen lucir prendas alusivas a sus equipos o intereses comerciales —imposible ver a Max Verstappen sin su indumentaria de AlphaTauri en 2025— o se decantan por un look smart-casual típico de los sumamente adinerados, a Hamilton le resulta difícil encontrar competencia en el terreno de la elegancia.

Hamilton: Dos pilotos lucen un buen estilo

En una charla reciente con Complex, el piloto reconoció que el excompañero de Red Bull, Yuki Tsunoda, “se luce bastante” y destacó lo “muy elegante” que está el piloto de reserva de Ferrari, Zhou Guanyu.

Cuando le preguntaron directamente si era el “piloto con más flow en la historia de la F1”, Hamilton respondió: “Por supuesto. No se le acerca nadie; ninguno de ellos ha estado a la altura en el pasado. Es como un hit rotundo. Aunque ahora los pilotos están empezando a esforzarse y elevar su nivel.”

Añadió además: “La verdad es que no le presto demasiada atención, pero reconozco que Yuki lo hace muy bien. Y no puedo dejar de mencionar a Zhou, que también es muy estiloso. Eso es todo.”

Los aficionados al estilo en el paddock de Hamilton podrán seguir disfrutando de sus propuestas durante algún tiempo, ya que el piloto de 40 años sigue firmado con Ferrari por al menos otras dos temporadas.

