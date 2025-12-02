close global

CONFIRMADO: Alivio para Ferrari tras ANUNCIO clave para 2026

Aloisio Hernández
Ferrari recibió una noticia clave para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 en medio de una crisis de resultados por las últimas semanas.

De acuerdo con información de la sucursal italiana de Motorsport, el equipo de Maranello dio un paso muy importante de cara a la siguiente campaña: "La atención del equipo, por lo tanto, lleva mucho tiempo orientada a 2026: no debe sorprender, por lo tanto, si la Scuderia ha avanzado con las obras, habiendo completado las pruebas de choque de homologación del chasis en el CSI de Bollate.

"La parada de invierno será particularmente corta porque los nuevos y esperados monoplazas tendrán que hacer su debut en las pruebas de Barcelona que se llevarán a cabo a puerta cerrada para la prensa del 26 al 30 de enero, muy por delante del pasado reciente", reportaron.

Relacionado: Ferrari provoca TRAICIÓN dentro de Red Bull

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

