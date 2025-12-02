Ferrari provoca TRAICIÓN dentro de Red Bull

Ferrari provocó lo que muchos aficionados han señalado como una traición dentro de Red Bull Racing.

Arvin Lindblad, nuevo piloto de Racing Bulls para 2026, reveló a los medios que su máximo ídolo en la máxima categoría es Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo que ahora corre para los de Maranello.

"Quizás sea un poco controvertido dada mi posición actual, pero, habiendo crecido en Inglaterra y en parte siendo de color, Lewis Hamilton era el piloto con el que más me identificaba.

"Además, empezó a correr en la F1 el año en que nací, así que, irracionalmente, sentí una especie de conexión. Siendo sincero, siempre he sido un gran admirador suyo", apuntó.

Relacionado: URGENTE: Ferrari CONFIRMA su interés en piloto CAMPEÓN DEL MUNDO

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!