Zak Brown expresó la semana pasada su opinión sobre Max Verstappen durante una conferencia en Qatar. El jefe de McLaren comparó al rival de Red Bull con ese tipo que aparece en las películas de terror.

Sin embargo, a pesar de lo polémico que pudiera parecer el comentario, la crítica tenía una intención positiva. En declaraciones a The Sports Agents, Brown explicó: “Max Verstappen es como ese personaje de terror".

"Justo cuando crees que se ha ido, vuelve con más fuerza. ¡Qué talento tan increíble posee! No comete errores y aprovecha cada oportunidad al máximo", agregó.

"Mucha gente pensó que, al encarar 104 puntos en su contra, ya estaba acabado, pero nosotros nunca lo creímos así. Esto es deporte”, finalizó.

Chucky

En la sala de prensa de Qatar, Verstappen respondió a los comentarios de Brown tras su victoria. Al leer la comparación, no pudo evitar reír y comentó: “Si quieren, me pueden llamar Chucky”, haciendo guiño a la famosa muñeca de terror.

“¿Te queda corto? Ya lo había leído y me pareció gracioso. Mi enfoque siempre está en mí mismo. Cuando subo al coche, solo me importa dar lo mejor, como cualquier piloto; eso es lo único que puedo controlar”, aseguró.

Tras el Gran Premio de Qatar, Brown y McLaren se verán sintiendo la presión de Verstappen durante, al menos, la próxima semana.

La carrera se transformó en un auténtico escenario de pesadilla para el equipo de McLaren, al incurrir en un error estratégico que les costó la victoria a favor del holandés. Gracias a ese fallo, Verstappen mantiene la esperanza de hacerse con su quinto título mundial.

