Leclerc exhibe el POBRE JUCIO de la FIA en la F1

Charles Leclerc ha terminado muy molesto tras el Gran Premio de Ferrari, donde para ls pilotos fue una aburrida procesión de autos sin rebases.

El Gran Premio de Qatar no fue lo que Ferrari esperaba ni mucho menos, con sus dos pilotos terminando cada vez más lejos de McLaren, Red Bull y Mercedes.

Después de la carrera en el Circuito de Lusail, un frustrado Charles Leclerc atendió a los medios y externó su molestia sobre la ocurrencia de Pirelli.

"Espero reaccionar la siguiente semana, pero faltan palabras para explicar cómo estamos tan lejos", señaló Leclerc.

"No me gusta, odio esta carrera, es muy aburrida al todos tener que usar la misma estrategia", explicó Leclerc.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce únicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

