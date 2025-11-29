Lewis Hamilton se declara CULPABLE del hundimiento de Ferrari

Lewis Hamilton destapó la razón por la que Ferrari está teniendo dificultades en las últimas semanas.

El siete veces campeón del mundo, luego de otra terrible clasificación con la Scuderia, respondió lo siguiente a la prensa luego de que le preguntaran por la falta de mejoras: "Quería que pasaran al coche del año que viene [2026].

"Quería asegurarme de que empezáramos pronto. No tengo ningún mensaje ahora mismo… Lo siento… Pero estoy increíblemente agradecido por el apoyo que he recibido todo el año. Es decir, no habría superado este año sin ellos”, comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

