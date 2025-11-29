DESASTRE de Hamilton en Qualy del GP de Qatar

Lewis Hamilton sufrió un nuevo desastre con Ferrari durante la clasificación del Gran Premio de Qatar.

El siete veces campeón del mundo quedó eliminado en la primera ronda de la qualy en Lusail, terminando en la posición número 18. Junto al británico fueron eliminados Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Franco Colapinto.

Este es un nuevo desastre para el ex Mercedes, quien lleva una temporada para el olvido con la Scuderia de Maranello. Quedará por ver qué puede decir Hamilton tras una nueva terrible decepción.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

