Charles Leclerc se unió a Lewis Hamilton en las fuertes quejas en contra del auto que les ha dado Ferrari recientemente.

Entrevistado por la prensa luego de la clasificación al Gran Premio de Qatar, estas fueron las palabras del corredor monegasco: "Estoy de acuerdo con la sensación de Lewis.

"El coche se siente bastante bien, no se siente tan fuera de ritmo. Pero luego, al mirar los tiempos, estamos muy, muy, muy lejos. Es simplemente el rendimiento del coche en este momento. No estamos donde queremos estar", comentó.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

