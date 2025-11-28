Lewis Hamilton toca NUEVO FONDO con Ferrari

Lewis Hamilton volvió a sufrir un duro revés durante la sesión de clasificación sprint en Qatar, ya que no logró salir de la primera ronda de clasificación.

Después de la sesión, se mostró ante las cámaras para ofrecer, una vez más, una entrevista muy dolorosa. "Todo es igual de siempre", comentó al referirse a su coche. Al ser cuestionado sobre si podía rescatar algo positivo para el sábado, su respuesta lo dijo todo: "El clima está perfecto."

El piloto británico no pudo ocultar su frustración tras otro fin de semana complicado en Las Vegas. En declaraciones a la BBC, afirmó que lo único que espera es el final de la temporada actual y no la siguiente: "No, espero el final de este año, la próxima temporada no me entusiasma en absoluto."

Relacionado: Antonelli HUMILLA a Hamilton y lo ELIMINA de la Qualy Sprint del GP de Qatar

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!