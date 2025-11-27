close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Checo Noticias Hoy: Infierno en Red Bull; Dice la verdad; Comparación con McLaren

Checo Noticias Hoy: Infierno en Red Bull; Dice la verdad; Comparación con McLaren

Aloisio Hernández
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 26 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Pasé de ser el piloto del momento a no tener asiento para el próximo año". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: “Lo que pasó con Red Bull al final yo sabía que era lo mejor que me podía pasar". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO de su infierno en Red Bull - "Me hace ver como un idiota". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

8193 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Infierno en Red Bull; Dice la verdad; Comparación con McLaren
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Infierno en Red Bull; Dice la verdad; Comparación con McLaren

  • hace 34 minutos
Colapinto Noticias Hoy: Nuevo ataque extranjero; Logro histórico en F1; Injusticia en Alpine
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Nuevo ataque extranjero; Logro histórico en F1; Injusticia en Alpine

  • 1 hour ago
¡Franco Colapinto hace HISTORIA en F1 tras el GP de Las Vegas!
Alpine

¡Franco Colapinto hace HISTORIA en F1 tras el GP de Las Vegas!

  • 2 hours ago
¡NUEVOS polémicos detalles de la TRAICIÓN de Verstappen a Checo!
Red Bull

¡NUEVOS polémicos detalles de la TRAICIÓN de Verstappen a Checo!

  • 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
Aston Martin

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • Ayer 18:01
El INJUSTO ATAQUE a Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas
Alpine

El INJUSTO ATAQUE a Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x