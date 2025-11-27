Checo Noticias Hoy: Infierno en Red Bull; Dice la verdad; Comparación con McLaren

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 26 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Pasé de ser el piloto del momento a no tener asiento para el próximo año". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: “Lo que pasó con Red Bull al final yo sabía que era lo mejor que me podía pasar". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO de su infierno en Red Bull - "Me hace ver como un idiota". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!