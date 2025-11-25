Antonelli explica la INCREÍBLE estrategia de Mercedes en Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli habló sobre la espectacular estrategia que le ayudó un montón en el Gran Premio de Las Vegas.

Aunque logró el podio tras la sanción a los dos autos de McLaren, en un resultado inesperado, la realidad es que incluso el quinto lugar inicial era un resultado fuera de serie, ya que aguantó 48 vueltas con el neumático duro.

Hablando sobre la estrategia que lo hizo lucir en mERCEDES, Antonelli explicó lo que pudo haber provocado la sanción en la salida.

"Honestamente fue demasiado arriesgada la estrategia, el graining podría ser factor, no sabía si podía hacer solo una parada, pero pudimos seguir adelante", señaló Antonelli.

"Teníamos muchas dudas entre una o dos paradas, pero cuando vimos que no hubo graining fuimos hasta el final, estoy muy contento", finalizó el talentoso piloto de Mercedes.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

