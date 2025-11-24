La confesión de Hamilton sobre Ferrari que causará enojo por TODO el mundo
Lewis Hamilton reflexionó sobre su eliminación en Q1 del Gran Premio de Las Vegas. El siete veces campeón de F1 admitió que su actuación no fue lo suficientemente buena y eso derivó en el décimo lugar de la carrera.
Los 20 pilotos se enfrentaron a condiciones muy difíciles en la sesión de clasificación. Con neumáticos para lluvia y bajo un intenso aguacero, tuvieron que buscar el equilibrio entre conseguir la velocidad necesaria y evitar errores costosos.
A pesar de haber brillado en condiciones similares en el pasado, Hamilton no logró marcar un tiempo que le permitiera avanzar a Q2. Como consecuencia, Hamilton comenzó el Gran Premio de Las Vegas desde la última posición.
Este resultado llega en un momento complicado para Ferrari, especialmente tras las duras críticas del presidente del equipo, John Elkann, a quien se dirigieron varios comentarios contundentes en las semanas previas a la carrera.
La pesadilla en clasificación de Hamilton
El piloto explicó a los medios que las temperaturas insuficientes en los neumáticos fueron el principal problema. Con evidente decepción, comentó:
"Realmente no tengo palabras para explicarlo. No fue lo que esperaba. No pude alcanzar la temperatura adecuada en los neumáticos, el coche presentó un fuerte subviraje y, además, uno de los frenos delanteros parecía estar recalentado, lo que dificultó frenar correctamente en las curvas".
"Es muy frustrante. En P3 el coche se sentía fantástico y creí que iba a ser un gran día, pero terminó siendo el peor de todos. No podía salir peor de lo que lo hizo", finalizó.
Con todo este tema en su contra, Hamilton sólo logró escalar hasta la décima posición en la carrera.
