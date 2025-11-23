Hamilton logra otro récord NEGATIVO en Ferrari

Para Lewis Hamilton, la sesión de clasificación en Las Vegas resultó ser todo menos sencilla. El siete veces campeón mundial fue eliminado en Q1 y, para colmo, se mostró como el piloto más lento de toda la parrilla, marcando así un historial poco favorable que se remonta a 2009.

Durante todo el fin de semana, los Ferrari se mostraron competitivos en Las Vegas. Sin embargo, en la sesión de clasificación el principal reto fue mantener el coche en pista ante condiciones extremadamente comprometedoras.

En Q1, la pista se vio saturada y en varias ocasiones se izó la bandera amarilla debido a errores de algunos pilotos. Bajo estas circunstancias, Hamilton no logró registrar una buena vuelta, mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, acertó con el noveno tiempo, dejando a Hamilton en la posición 20.

Este resultado convierte a Hamilton en el primer piloto de Ferrari en quedar eliminado en Q1 como el más lento desde Giancarlo Fisichella en 2009.

Tras finalizar la sesión, el piloto se dirigió a la prensa con cierta ironía: “Intento mantenerme positivo. Y mira... no voy a dejarme llevar por esto. Es una sensación horrible, pero así son las cosas.”

Relacionado: OFICIAL: Lewis Hamilton hace ESPECTACULAR anuncio para Las Vegas

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!