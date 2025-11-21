Hamilton recibe un DURO golpe legal sobre el título de F1

Un juez ha dictaminado que el ex piloto de Ferrari, Felipe Massa, podrá llevar parte de su caso a juicio en la controversia legal sobre el campeonato de 2008, título que perdió frente a Lewis Hamilton.

Massa sostiene que se le arrebataron puntos cruciales durante el Gran Premio de Singapur, cuando Nelson Piquet Jr. provocó intencionadamente un accidente con su Renault, en lo que se conoce como Crashgate.

Sin embargo, es importante subrayar que Hamilton jamás estuvo en entredicho como campeón. En un extenso documento de 41 páginas, la defensa de Massa aclaró: “El señor Massa no pretende modificar el resultado del Campeonato 2008, ni se intuye que terceros tengan intención de acudir a los tribunales.”

El brasileño interpuso la demanda contra la FIA, la Fórmula 1 y Bernie Ecclestone, argumentando que, de haberse investigado el incidente de Crashgate de forma temprana, habría sido coronado campeón del mundo. Sus abogados explicaron además que Ecclestone y el entonces presidente de la FIA, Max Mosley, trataron de encubrir la magnitud del asunto tras el accidente. En octubre se iniciaron los procedimientos judiciales, y se reveló que la indemnización reclamada rondaba los £64 millones.

Por su parte, los acusados –Ecclestone, F1 y la FIA– intentaron que se desestimara la causa, alegando que Massa presentó su demanda fuera del plazo oportuno. No obstante, el tribunal ha resuelto que el piloto podrá seguir adelante con su reclamación de daños, mientras que su pretensión de haber ganado el campeonato en 2008 queda rechazada.

Massa no puede alegar que debió ganar el título de pilotos en 2008

La causa por daños continuará en juicio, y el juez Robert Jay destacó que el brasileño cuenta con “una probabilidad real de éxito”. Además, rechazó el argumento de que el proceso se hubiera iniciado de forma extemporánea, ya que Massa descubrió hechos relevantes para su caso tan recientemente como en 2023.

Al abordar la reclamación de Massa de haber sido el campeón en 2008, el juez explicó: “El señor Massa no tiene derecho a solicitar una declaración judicial por razones de reputación o publicidad. La demanda actual, por supuesto, no puede reescribir el resultado del campeonato mundial de pilotos de 2008; no obstante, si se concediera una declaración en los términos que él desea, esa sería la forma en que presentaría su victoria al mundo, y cómo se percibiría públicamente.”

Massa respondió a la sentencia del juez con entusiasmo: “Esta es una victoria extraordinaria, un día importante para mí, para la justicia y para todos los apasionados de la Fórmula 1. El tribunal ha reconocido la solidez de nuestro caso y no permitió que los acusados ocultaran la verdad sobre 2008. Ese choque deliberado me costó un título mundial, y en aquel momento las autoridades optaron por encubrir los hechos en lugar de defender la integridad del deporte.

“Hicieron todo lo posible para detener la demanda, pero nuestra lucha es por la justicia, y hoy hemos dado un paso decisivo. En el juicio se examinará cada documento, comunicación y prueba que demuestre la conspiración de los acusados.

“¡Estoy más decidido y confiado que nunca! Cuando salga a la luz toda la verdad, se hará justicia para mí, para los brasileños, para los tifosi, para todos los aficionados al automovilismo que merecen un deporte honesto y para el futuro mismo de la F1.”

