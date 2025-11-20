¿Antonelli en riesgo? Esto es lo que CAMBIARÁ en Mercedes con la venta del equipo

Toto Wolff está a punto de vender parte de sus acciones en Mercedes y eso podría tener efectos inesperados al equipo.

Aunque esta operación ronda los titulares desde hace semanas, el piloto y directivo asegura que la venta no implicará grandes cambios en la estructura del equipo, según afirma Jacques Villeneuve. Por el momento, el director se encuentra inmerso en conversaciones para desprenderse de una parte de su participación.

La semana pasada se supo que Wolff negociaba la venta de una porción de su paquete accionario. Un portavoz del Mercedes-AMG Petronas F1 Team evitó profundizar en el tema y recordó que la dirección del equipo no sufrirá alteraciones. Tanto Mercedes-Benz, como Toto e INEOS siguen unidos en su apuesta por el éxito continuo en la Fórmula 1.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

El comprador

The Financial Times ha aportado nuevos detalles a la historia. Se indica que el dirigente austriaco planea vender cerca de un cinco por ciento de sus participaciones.

Además, se ha revelado que las conversaciones son con George Kurtz, fundador de CrowdStrike, una destacada firma estadounidense de ciberseguridad que, desde hace años, mantiene una estrecha relación comercial con Mercedes F1 al ver su logotipo en autos y trajes del equipo.

La gran incógnita es si esta operación provocará cambios en el equipo. Según Villeneuve, la entrada de un accionista minoritario no altera el control, ya que la decisión final sobre el rumbo del escudería sigue estando en manos de Toto Wolff, quien fue pieza clave en su llegada a Mercedes.

Con la venta, Wolff ha obtenido un gran beneficio, pero su pasión por las carreras y el vincular tan especial que mantiene con sus pilotos continúan intactos.

Mira todos los Grandes Premios de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!