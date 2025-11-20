Montoya señala un SINIESTRO plan de Mercedes con Antonelli y Russell

Juan Pablo Montoya ha señalado uno de los grandes efectos de la mejora de Andrea Kimi Antonelli y lo que Mercedes buscará hacer con eso.

Después de la carrera en Brasil, Antonelli demostró por primera vez en la temporada la capacidad que tiene para ser el piloto referente dentro de Mercedes y cómo puede ser incluso mejor que George Russell, por este motivo, el colombiano habló de las cualidades del italiano

"Creo que Mercedes quiere una batalla entre Kimi Antonelli y George Russell por el primer puesto la próxima temporada", declaró Montoya para PokerStrategy.

"Será interesante ver cómo reacciona Russell, porque es la primera vez en mucho tiempo que un compañero de equipo lo supera", concluyó.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

