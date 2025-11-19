¿Logró su cometido? Hamilton revela el EFECTO de los comentarios de Elkann en Ferrari

Dos exfiguras británicas de la F1 han reaccionado a los recientes comentarios del presidente de Ferrari, John Elkann, dirigidos al siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton.

Elkann afirmó que tanto Hamilton como Charles Leclerc deben "hablar menos" y concentrarse en mejorar su conducción para ayudar a Ferrari a escalar hasta el segundo puesto en el campeonato de constructores en 2025. Elkann expresó que deben "hablar menos"

El equipo aún no ha logrado ganar ningún Gran Premio en 2025 y, se sitúa actualmente en la cuarta posición, a 36 puntos de Mercedes. Hamilton, por su parte, no ha subido al podio desde que llegó procedente de Mercedes en enero, aunque junto a Leclerc se esfuerzan por introducir cambios en la operativa del equipo con el fin de recuperar la senda del éxito.

El campeón mundial de 1996, Damon Hill, y otra leyenda británica, Johnny Herbert, han expresado su opinión sobre las declaraciones de Elkann, calificándolas de excesivamente duras. Hill explicó en el podcast Stay on Track: “Me dio la impresión de que Lewis, junto con la dirección, comentaba que las cosas no iban como debían y que podían mejorarse. Habiendo llegado a Ferrari procedente de Mercedes y aportando su experiencia para impulsar cambios, que ahora se le diga que debe callar, resulta algo exagerado.”

Herbert coincidió y defendió el valor de Hamilton para el conjunto de Maranello, añadiendo: “Me parece muy duro. Lewis, con la experiencia de haber ganado campeonatos del mundo con Mercedes y McLaren, sabe perfectamente cómo funcionan esos equipos, con métodos extremadamente rigurosos. Siempre en Ferrari se da la sensación de tener todas las piezas del rompecabezas, pero que nunca provienen de la misma caja.”

¿Hamilton tiene derecho a cuestionar a Ferrari?

Aunque su rendimiento no ha sido espectacular desde su llegada, Hamilton cuenta con una experiencia reciente de éxito en campeonatos que supera a la del propio equipo. Desde que Ferrari ganó por última vez un título, el campeonato de constructores en 2008, Hamilton ha conseguido seis títulos para sí y ha contribuido a que Mercedes se alzara con ocho campeonatos de constructores.

Ambos pilotos están empeñados en mejorar el rendimiento del equipo con miras a montar una lucha por el campeonato en 2026, cuando entren en vigor nuevas regulaciones. Para Hamilton, se trata de una oportunidad para dejar atrás la generación actual de monoplazas –con la que solo ha logrado dos victorias en cuatro temporadas– y pilotar un nuevo modelo que se ajuste mejor a sus habilidades.

Para Ferrari, las nuevas normas en chasis y unidades de potencia ofrecen la posibilidad de adelantarse a algunos de sus competidores en una temporada que promete reestructurar el actual orden en la F1.

