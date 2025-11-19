Montoya dijo lo que TODOS piensan sobre Antonelli en Mercedes

Juan Pablo Montoya ha respaldado el gran talento presentado por Andrea Kimi Antonelli, a quien considera el mejor piloto joven de la parrilla.

Después de la carrera en Brasil, Antonelli demostró por primere vez en la temporada la capacidad que tiene para ser el piloto referente dentro de Mercedes y cómo puede ser incluso mejor que George Russell, por este motivo, el colombiano habló cualidades del italiano.

"Antonelli demostró en Brasil lo que Toto Wolff nos ha estado diciendo todo el año sobre su potencial", declaró Montoya para PokerStrategy.

"Antonelli superó a Russell durante todo el fin de semana, quizá no por mucho, pero, te guste o no, terminó por delante de él", concluyó.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

