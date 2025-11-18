ESCÁNDALO: Kimi Antonelli ACEPTA DAÑO hecho por Mercedes

Andrea Kimi Antonelli reconoció el daño que le hicieron en Mercedes durante sus problemas en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En palabras publicadas por SportsKeeda, el corredor italiano confesó detalles detrás de las consecuencias internas del equipo alemán: "Mi jefe, Toto Wolff, y mi padre me patearon el trasero uno por uno después de Monza.

"Estos reproches y consejos verbales duelen, pero necesitaba ese reinicio. Tuve que concentrarme en las cosas importantes de nuevo para volver a mi buena forma antigua.

"Nunca habría salido del lío por mi cuenta. Una reunión de una hora con mis ingenieros también ayudó. Sé que Toto y mi padre han creído en mí durante años. Ellos ven más potencial en mí del que a veces me doy cuenta.

"Por lo tanto, puedo ponerme muy nervioso después de una sesión de entrenamiento o una carrera cuando veo dónde cometí errores y perdí tiempo como resultado", comentó.

Relacionado: ¡Redes EXPLOTAN tras mensaje de Verstappen a Antonelli!

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!