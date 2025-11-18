¡INESPERADO! Verstappen manda un contundente mensaje para Wolff y Antonelli

Max Verstappen ha expresado su admiración por el joven piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

El italiano, que debuta en la Fórmula 1, logró subirse al podio por segunda vez esta temporada. Su actuación fue especialmente destacable al mantener al holandés fuera de alcance en los momentos decisivos de la carrera.

La temporada del joven italiano ha estado llena de altibajos. En un principio deslumbró a muchos, pero durante la fase europea de la competición se enfrentó a serias dificultades, lo que generó críticas incluso por parte del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, tras una jornada decepcionante en Monza. No obstante, Antonelli ha sabido recuperarse y mejorar su rendimiento.

En Brasil terminó en segunda posición, justo por delante de Verstappen, quien arrancó desde los pits y finalizó en tercer lugar. El piloto neerlandés, a pesar de un reto complicado, celebró junto a él y le ofreció valiosos consejos.

"Sigue creyendo en ti mismo. En una temporada de novato se vive una montaña rusa emocional: un fin de semana puede ser mejor que otro, se cometen errores y también se consiguen grandes momentos. Todo eso forma parte del aprendizaje. Es necesario equivocarse para llegar a ser un gran piloto, incluso en la Fórmula 1."

Verstappen detecta talento en Antonelli

El piloto de Red Bull destacó que Antonelli ha experimentado una curva de aprendizaje muy pronunciada este año, sin perder la velocidad que lo caracteriza.

"Lo he observado en cada categoría en la que ha competido. Se ganó el podio de forma merecida, lo que sin duda fortalece su confianza. Además, el apoyo del equipo le permite explotar todo su potencial. Está en una posición excelente para seguir avanzando", añadió.

Las palabras de aliento y reconocimiento de Verstappen son un impulso importante para el joven italiano en este desafiante debut.

Con tales mensajes positivos, Antonelli puede encarar las últimas carreras de la temporada con la seguridad necesaria para seguir cosechando éxitos.

