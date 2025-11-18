close global

﻿
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Pérez Hoy: Ventaja sobre los demás gracias a Cadillac; Esto le aportará a la escudería

Nazario Assad De León
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 17 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha explicado lo que podrá aportar en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado uno de los beneficios principales que tendrá su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado uno de los aspectos principales que regresará a la Fórmula 1 con Cadillac luego de que salió de Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado cómo sobrevivió a un periodo muy oscuro en su paso como piloto de Fórmula 1 en Red Bull. ::: LEER MÁS

Formula 1

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Newey entrega malas noticias a Alonso; Colapinto y Alpine dudan de Mercedes
Formula 1

F1 Hoy: Newey entrega malas noticias a Alonso; Colapinto y Alpine dudan de Mercedes

  • 2 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1

  • 3 hours ago
Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos
Williams

Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos

  • Hoy 00:00
La MISIÓN que se ha puesto Checo dentro de su regreso con Cadillac
Cadillac

La MISIÓN que se ha puesto Checo dentro de su regreso con Cadillac

  • Ayer 23:00
¿Ventaja? Checo revela lo mejor de su tiempo sabático en la F1
Cadillac

¿Ventaja? Checo revela lo mejor de su tiempo sabático en la F1

  • Ayer 22:00
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
15.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
5.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

