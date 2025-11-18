close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Vowles, Sainz and Albon posing for a group picture with an edited Williams logo background

Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos

Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos

Nazario Assad De León
Vowles, Sainz and Albon posing for a group picture with an edited Williams logo background

Las sesiones de clasificación entre los pilotos de los diez equipos ofrecen una clara visión de su rendimiento al intentar completar una vuelta rápida a máxima potencia. Este es el panorama actual.

Entre los equipos punteros, Max Verstappen, de Red Bull Racing, se alzó con una victoria decisiva por 2-0 sobre Liam Lawson y lidera con un contundente 19-0 sobre Yuki Tsunoda.

Mientras tanto, George Russell ha presionado a su compañero Andrea Kimi Antonelli, con una ventaja de 18-3.

En Ferrari, el duelo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton finaliza con un marcador de 16-5, mientras que en McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri se disputan la pole position con un resultado muy igualado de 11-10, habiendo ambos asegurado ya la pole position.

Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026

Otras parrillas

En Aston Martin, Fernando Alonso ha ganado de forma aplastante con un increíble 21-0 sobre Lance Stroll.

En Williams, Alexander Albon se impuso con una victoria de 11-10 sobre su compañero Carlos Sainz, mientras que en Haas, Esteban Ocon le sigue de cerca, con un marcador de 10-11 contra Oliver Bearman.

En Racing Bulls, Isack Hadjar empató 1-1 contra Yuki Tsunoda, pero se recuperó con una victoria de 14-5 sobre Liam Lawson.

Sorprendentemente, en Kick Sauber, Gabriel Bortoleto superó a Nico Hülkenberg por 11-10, y finalmente, en Alpine, Pierre Gasly dominó a Jack Doohan con un resultado de 5-1, para luego distanciarse aún más de Franco Colapinto con una victoria de 10-5.

Campionato di Formula 1 2025 - Classifica

Duelo de Clasificación

Escudería Piloto Resultado
McLaren Lando Norris - Oscar Piastri 11-10
Ferrari Charles Leclerc - Lewis Hamilton 16-5
Red Bull Racing Max Verstappen - Liam Lawson/Yuki Tsunoda 2-0/19-0
Mercedes George Russell - Kimi Antonelli 18-3
Aston Martin Fernando Alonso - Lance Stroll 21-0
Alpine Pierre Gasly - Jack Doohan/Franco Colapinto 5-1/10-5
Haas Esteban Ocon - Oliver Bearman 10-11
Racing Bulls Yuki Tsunoda/Liam Lawson - Isack Hadjar 1-1/5-14
Williams Alexander Albon - Carlos Sainz 11-10
Sauber Nico Hülkenberg - Gabriel Bortoleto 10-11

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

6892 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Newey entrega malas noticias a Alonso; Colapinto y Alpine dudan de Mercedes
Formula 1

F1 Hoy: Newey entrega malas noticias a Alonso; Colapinto y Alpine dudan de Mercedes

  • hace 12 minutos
Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Dudas sobre Alpine y Merceds; Brasil, la clave para Argentina en la Fórmula 1

  • 1 hour ago
Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos
Williams

Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos

  • 2 hours ago
La MISIÓN que se ha puesto Checo dentro de su regreso con Cadillac
Cadillac

La MISIÓN que se ha puesto Checo dentro de su regreso con Cadillac

  • 3 hours ago
¿Ventaja? Checo revela lo mejor de su tiempo sabático en la F1
Cadillac

¿Ventaja? Checo revela lo mejor de su tiempo sabático en la F1

  • Ayer 22:00
¡INEXPLICABLE! Esto fue lo que causó Cadillac en Checo al hablarle sobre volver a la F1
Cadillac

¡INEXPLICABLE! Esto fue lo que causó Cadillac en Checo al hablarle sobre volver a la F1

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
15.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
5.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x