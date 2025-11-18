Sainz, Albon y la clasificación de ENFRENTAMIENTOS entre todos los equipos
Las sesiones de clasificación entre los pilotos de los diez equipos ofrecen una clara visión de su rendimiento al intentar completar una vuelta rápida a máxima potencia. Este es el panorama actual.
Entre los equipos punteros, Max Verstappen, de Red Bull Racing, se alzó con una victoria decisiva por 2-0 sobre Liam Lawson y lidera con un contundente 19-0 sobre Yuki Tsunoda.
Mientras tanto, George Russell ha presionado a su compañero Andrea Kimi Antonelli, con una ventaja de 18-3.
En Ferrari, el duelo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton finaliza con un marcador de 16-5, mientras que en McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri se disputan la pole position con un resultado muy igualado de 11-10, habiendo ambos asegurado ya la pole position.
Otras parrillas
En Aston Martin, Fernando Alonso ha ganado de forma aplastante con un increíble 21-0 sobre Lance Stroll.
En Williams, Alexander Albon se impuso con una victoria de 11-10 sobre su compañero Carlos Sainz, mientras que en Haas, Esteban Ocon le sigue de cerca, con un marcador de 10-11 contra Oliver Bearman.
En Racing Bulls, Isack Hadjar empató 1-1 contra Yuki Tsunoda, pero se recuperó con una victoria de 14-5 sobre Liam Lawson.
Sorprendentemente, en Kick Sauber, Gabriel Bortoleto superó a Nico Hülkenberg por 11-10, y finalmente, en Alpine, Pierre Gasly dominó a Jack Doohan con un resultado de 5-1, para luego distanciarse aún más de Franco Colapinto con una victoria de 10-5.
Duelo de Clasificación
|Escudería
|Piloto
|Resultado
|McLaren
|Lando Norris - Oscar Piastri
|11-10
|Ferrari
|Charles Leclerc - Lewis Hamilton
|16-5
|Red Bull Racing
|Max Verstappen - Liam Lawson/Yuki Tsunoda
|2-0/19-0
|Mercedes
|George Russell - Kimi Antonelli
|18-3
|Aston Martin
|Fernando Alonso - Lance Stroll
|21-0
|Alpine
|Pierre Gasly - Jack Doohan/Franco Colapinto
|5-1/10-5
|Haas
|Esteban Ocon - Oliver Bearman
|10-11
|Racing Bulls
|Yuki Tsunoda/Liam Lawson - Isack Hadjar
|1-1/5-14
|Williams
|Alexander Albon - Carlos Sainz
|11-10
|Sauber
|Nico Hülkenberg - Gabriel Bortoleto
|10-11
