La gran molestia de Mercedes tras la TRAICIÓN de Hamilton

Susie Wolff ha revelado el impacto emocional que la salida de Lewis Hamilton de Mercedes provocó en ella y en el jefe del equipo de Fórmula 1, Toto Wolff. Hamilton dejó a la afición boquiabierta cuando, al comienzo de la temporada 2024, anunció su fichaje por Ferrari tras una década de éxitos con Mercedes y seis títulos mundiales.

Aunque el octavo campeonato de ensueño no se materializó para Hamilton en 2025, su exjefe de equipo sigue manteniendo una estrecha amistad con el siete veces campeón. Wolff destacó que, pese a los cambios, la relación se ha mantenido sólida y ambos saben que el tiempo pondrá todo en su sitio.

Hamilton también comparte un vínculo especial con Susie Wolff, directora de la F1 Academy y expiloto, quien recientemente comentó el proceso vivencial que supone la salida del piloto de Mercedes.

Durante el podcast Road to Success, explicó: "Toto es muy bueno para controlar sus emociones rápidamente. Cuando Lewis se fue a Ferrari, me molesté bastante por la forma en que se hizo, pero él me dijo: 'Estaremos bien. Seguiremos siendo amigos de Lewis y, con el tiempo, todo se solucionará".

La amistad de Wolff con Hamilton

Susie Wolff y Hamilton irrumpieron juntos en la escena británica del automovilismo, compitiendo en la serie de Formula Renault UK en 2003. Aquel año, compartieron el podio en Snetterton, donde Hamilton acabó en primer puesto y Wolff en tercer lugar.

Durante su reciente gira mediática para presentar su nueva autobiografía Driven, la expiloto ofreció una visión sincera sobre su amistad con Hamilton.

En el podcast High Performance profundizó aún más en la influencia del siete veces campeón en la Fórmula 1, reconociendo que siempre ha estado dispuesto a usar su voz para marcar una diferencia positiva.

"Lewis siempre ha sabido ver el panorama completo y nunca ha dejado de apoyar lo que es correcto. No me sorprende que se levante para hablar cuando hay algo importante que decir", concluyó.

