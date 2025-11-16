Hamilton arremete contra los EXPERTOS de la F1

Lewis Hamilton ha salido en defensa de las promesas de la Fórmula 1 ante las críticas de expilotos convertidos en comentaristas, a quienes calificó como viejos pilotos que no consiguieron mucho.

La temporada 2025 ha abierto las puertas a jóvenes pilotos en el deporte, y nombres como Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto disfrutan de su primera experiencia en la máxima categoría del automovilismo.

No solo se enfrentan a la presión interna del equipo, sino que también los aficionados y los medios examinan cada paso que dan, incluso de forma más intensa que en los inicios de Hamilton o Verstappen.

El siete veces campeón mundial mostró empatía hacia la intensidad a la que se ven sometidos estos novatos, destacando su respaldo a jóvenes como Antonelli y Bearman.

"Es estupendo ver como el talento joven se abre camino. Recuerdo que en 2007, cuando llegué, también formaba parte de ese grupo", comentó Hamilton durante el Gran Premio de Brasil.

"Es una experiencia alucinante, pero antes de llegar se tienen muchas ideas preconcebidas sobre cómo sería; y en la mayoría de los casos, la realidad no encaja con esas expectativas".

"Quizá lo conduzca el pilotaje, pero existen muchos otros aspectos y una presión inmensa, que se ve amplificada por el constante flujo de preguntas y el impacto de las redes sociales. Sin embargo, creo que todos han sabido manejarlo de forma admirable."

Hamilton defiende el talento joven de la F1

Hamilton no dudó en criticar a aquellos expilotos que, tras retirarse, se dedican a juzgar sin medida a la nueva generación.

"Siempre he querido ser un piloto que, incluso después de retirarme, siga apoyando a la juventud", afirmó.

"Escuchamos tantas cosas negativas de estos pilotos veteranos, que en muchas ocasiones no lograron mucho durante sus carreras. Me encanta ver a estos jóvenes manteniendo la cabeza fría, disfrutando lo que hacen y alcanzando el éxito. Por ello, estoy entusiasmado de seguir viendo cómo evolucionan sus carreras."

Mientras Antonelli tuvo un inicio complicado en la F1, el italiano ha mejorado notablemente y recientemente se adjudicó el segundo puesto en el Gran Premio de Brasil, superando incluso a George Russell, compañero de equipo y ganador de la carrera.

Bearman también ha mostrado actuaciones sólidas, a pesar de algunos errores propios de un novato durante la temporada 2025. Ha escalado constantemente hasta alcanzar el undécimo puesto en la clasificación, adelantando a su compañero Esteban Ocon, e inclusive se le ha considerado como una posible opción para reemplazar a Hamilton en Ferrari.

