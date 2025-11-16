Leclerc se lanza CONTRA Antonelli sobre sus formas en la F1

Charles Leclerc espera que lo sucedido en el Gran Premio de Brasil no se repita en Las Vegas, y para ello tiene claro que Andrea Kimi Antonelli debe mantenerse lejos de él.

Después de Interlagos, el circuito callejero de Las Vegas puede ser justo lo necesario para que Charles no se sienta como un afectado más de otros pilotos irresponsables.

La voracidad de ataque del italiano terminó dejando fuera de combate a Leclerc en Brasil, lo cual dejó muy decepcionado al monaguesco.

"He visto el incidente en la tele de lejos, considero que Kimi sabía que el auto estaba por dentro y no le importó, es muy frustrante para mí, pero al final no importa", dijo molesto Leclerc.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

