Leclerc, el DAÑO COLATERAL dentro de Ferrari

Charles Leclerc espera que lo sucedido en el Gran Premio de Brasil no se repita en Las Vegas, ya que aunque el auto funciona, otros factores le han frenado.

Después de Interlagos, el circuito callejero de Las Vegas puede ser justo lo necesario para que Charles no se sienta como un afectado más de otros pilotos irresponsables.

"Fui el daño colateral entre Oscar y Kimi, y viendo los detalles, Kimi sabía que Oscar estaba ahí e hizo la curva como si no estuviera ahí, era muy evitable", explicó Leclerc.

"El auto se había sentido bien y el podio era totalmente posible, es algo difícil de asimilar, porque cuando no tienes nada de culpa te vas a casa decepcionado y no hay lección por aprender porque no había nada que hacer", finalizó.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

