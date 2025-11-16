La VERDADERA relación entre Verstappen y Hamilton se revela

Jacques Villeneuve dejó entrever en el podcast de Sky F1 una interesante perspectiva sobre la relación entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El canadiense sostiene que ha habido un cambio en la dinámica de ambos pilotos, ya que Hamilton parece haber aprendido a reconocer el talento y los logros de Verstappen en la Fórmula 1.

La rivalidad entre el británico y el neerlandés se remonta a varios años, alcanzando su punto álgido durante el polémico duelo por el título de 2021 en Abu Dabi. Desde entonces, ambos se han batido en constantes enfrentamientos, tanto dentro como fuera de la pista.

En 2023, la tensión se hizo notablemente visible; Verstappen consiguió su tercer campeonato consecutivo y, mientras, Hamilton –que en aquella época corría para Mercedes– se mostró especialmente crítico con las decisiones de la FIA.

Sanción en México

Durante el Gran Premio de México, los dos titanes se volvieron a encontrar en pleno combate. Hamilton, que ahora defiende los colores de Ferrari, fue castigado con una penalización de diez segundos.

Este recorte le costó subir más alto en el podio, culminando en una octava posición, mientras Verstappen cruzó la meta en tercer puesto. La sanción se impuso tras la salida de pista de Hamilton, que le proporcionó una ventaja en una disputa directa con el piloto de Red Bull.

El británico calificó la medida como un claro ejemplo de “doble rasero” por parte de la FIA, comentario que Verstappen refutó al afirmar que “las mismas reglas se aplican a todos”.

Villeneuve opina que lo ocurrido en México evidencia que Hamilton ha aprendido a respetar a Verstappen, algo que ausentaba en el pasado. “Parece que finalmente reconoce lo que Max ha conseguido y la manera en que gana carrera tras carrera”, afirma el excampeón mundial. Estas palabras ponen de manifiesto la evolución en la relación entre ambos pilotos. Creo que ya no le afecta tanto como hace dos años.

