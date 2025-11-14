¡Sale a la luz la PRINCIPAL AMENAZA de Lewis Hamilton en Ferrari!

Guenther Steiner ya tiene en mente a su candidato ideal para reemplazar a Lewis Hamilton en Ferrari en caso de que decida retirarse o abandonar la categoría en 2027.

El exdirector de Haas, Gunther Steiner, quien ha repetido en varias ocasiones que "fichó" a Oliver Bearman en 2023, ha asegurado que el británico debería ocupar el asiento de Hamilton en Ferrari para 2027 si éste continúa teniendo dificultades en el equipo.

“Si el próximo año Hamilton no rinde bien, deberían cambiarlo por él. Ollie está haciendo un trabajo espectacular y sabe de lo que es capaz,” comentó Steiner en The Red Flags podcast.

“Al inicio del año cometió algunos errores, pero ahora está impecable. Literalmente se luce frente a Ocon, dejando atrás a un piloto mucho más experimentado y que, supongo, costó mucho más.

"Creo que si Ferrari no le abre una puerta en 2027, sin duda encontrará asiento en otro de los equipos punteros, ya que no se quedará en la mitad de la tabla. Sus carreras son una lección de solidez; se disfruta muchísimo verlo en acción", aseguró.

Relacionado: ¡El VERDADERO culpable del CHOQUE de Colapinto y Hamilton!

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!