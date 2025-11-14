close global

﻿
Antonelli after taking P2 in Sprint at Interlagos

Mercedes destapa el SECRETO detrás del resurgimiento de Kimi Antonelli

Aloisio Hernández
Mercedes reveló cuál es el secreto detrás del resurgimiento de Andrea Kimi Antonelli en las últimas semanas.

Simone Resta, directivo técnico de la escudería alemana, en palabras recogidas por GPBlog dijo lo siguiente sobre el corredor italiano: "Sin duda, Kimi tuvo una actuación muy sólida, segundo en todas las sesiones de clasificación y carrera. Un rendimiento realmente excepcional.

"Creemos que su buen desempeño se debe principalmente al trabajo realizado con él tras las primeras carreras europeas: preparación, concentración, trabajo previo a la carrera, en el simulador e involucrarlo cada vez más en la preparación del fin de semana.

"Creemos que todo esto está dando sus frutos. También creemos que el hecho de que se centre más en los aspectos técnicos y menos en otras actividades está dando resultados. Así que creo que este es el resultado del trabajo realizado hace semanas", apuntó.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

