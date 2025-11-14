OFICIAL: ¡Ferrari confirma NUEVO CONTRATO en medio de crisis!

Ferrari ha renovado un contrato clave que refuerza su compromiso con una competición de motor sancionada por la FIA.

La Scuderia ha decidido extender su participación en la serie de resistencia de hipercoches hasta, al menos, finales de 2029, lo que pone a Ferrari al mismo nivel que otros equipos en cuanto a continuidad de proyecto.

Antonello Coletta, responsable de las carreras deportivas de Ferrari, explicó que esta extensión se debe a la alineación del proyecto con las normas de la FIA. En declaraciones citadas por Motorsport.com, afirmó: "Nuestro programa estaba concebido inicialmente para extenderse desde 2023 hasta 2027, siguiendo el ciclo reglamentario establecido por la FIA".

La escudería se prepara para la temporada 2026 manteniendo una plantilla de pilotos inalterada, con el objetivo firme de defender su corona y continuar cosechando éxitos en el mundo de la competición.

Relacionado: Checo Pérez, el REFLEJO de Lewis Hamilton con el SF-23 de Ferrari

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!