Checo Pérez, el REFLEJO de Lewis Hamilton con el SF-23 de Ferrari

Sergio Pérez imitó durante su test con Cadillac lo hecho por Lewis Hamilton con el SF-23 de Ferrari.

De acuerdo con información de Motorsport Italia, el corredor nacido en Jalisco sufrió de un incidente durante su prueba como parte de su preparación para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

"A pesar de una inactividad de 10 meses, Checo se presentó como si nunca hubiera dejado de correr. Aparte de una excursión de grava al Tamburello, logró completar el programa solicitado sin problemas", reportaron.

Sin embargo, esto es muy similar a lo que le pasó al siete veces campeón del mundo durante sus primeras pruebas con la Scuderia previo a ser fichado como piloto principal. Lewis también usó el SF-23 de la temporada 2023.

¿Cómo fue el primer incidente de Lewis Hamilton con Ferrari?

Se ha informado de forma urgente que Lewis Hamilton ha sufrido un choque con Ferrari. El piloto siete veces campeón del mundo estaba corriendo con la Scuderia en un test privado en Barcelona, con el auto de la temporada 2023 de la Fórmula 1 como parte de la preparación del nuevo campeonato.

Sin embargo, diversos medios informaron que el británico logró salir ileso del incidente, aunque la consecuencia es que el turno de Charles Leclerc ha quedado atrasado.

Confirmaron que el monoplaza italiano quedó dañado, luego de Lewis impactó las barreras de protección. Se dice que el accidente se dio en el tramo final de la pista, con el piloto perdiendo el control del auto.

Hamilton conducía el SF-23 en el Circuit de Catalunya el miércoles por la mañana, pero las cosas salieron mal en la curva 12 alrededor de las 11 de la mañana para el británico. El Ferrari se estrelló de morro contra la pared, sufriendo daños en la carrocería y la suspensión.

Cuando los mecánicos terminaron las reparaciones, el sol ya se había puesto, lo que significó que Charles Leclerc ya no pudo realizar pruebas el miércoles. Hamilton y Leclerc comparten el SF-23, tal y como recoge el reglamento del TPC, Testing of Previous Cars.

