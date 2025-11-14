Sergio Pérez confesó las consecuencias en su cuerpo tras regresar a manejar un Fórmula 1 gracias al test que tuvo con el SF-23 de Ferrari.

Usando su cuenta de Instagram, el corredor nacido en Jalisco lanzó un mensaje a todos sus aficionados tras culminar el segundo día de pruebas en Imola. Muchos estaban preocupados por el estado físico del mexicano tras pasar muchos meses sin correr.

Sin embargo, esto fue lo que dijo Checo: "Feliz de ser piloto otra vez. Y mi cuello ha sobrevivido", acompañado de un emoji de alivio. El propio corredor avisó antes de comenzar las pruebas que estaba preocupado por su cuello.

Afortunadamente, Sergio completó su programa sin incidentes graves y ha tomado cierta ventaja con respecto a sus rivales en el próximo Campeonato Mundial 2026 de la F1.

Relacionado: ¡Checo Pérez lanza DURO MENSAJE contra McLaren!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!