Andrea Kimi Antonelli realizó una jugada maestra que lo salvó durante el pasado Gran Premio de Brasil.

Según el reporte de FormulaPassion, el corredor italiano tomó una decisión que le dio una contundente ventaja en la pasada carrera en Interlagos: "Lo que impresionó del fin de semana brasileño de Antonelli es el contexto en el que hizo malabares. Kimi ha estado haciendo alarde desde el viernes, agarrando la primera fila con una sola sesión de entrenamientos libres y sin haber montado nunca los neumáticos blandos antes del Q3, condiciones iguales para todos, pero potencialmente más insidiosas para un debutante.

"En este escenario, Antonelli fue hábil para no dejarse atrapar por el ardor, sin exagerar en la conducción como había hecho en Singapur. Además de la gran sensibilidad al volante.

"Kimi también demostró una notable capacidad de lectura del fin de semana, revelando que no quería montar en la calificación los neumáticos medianos más predecibles, elegidos en cambio por su compañero, para guardarlos para la carrera donde luego resultaron ser los únicos válidos entre todos los compuestos", comentaron.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

