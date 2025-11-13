Hamilton recibe FUERTE respaldo tras ataques internos de Ferrari

El campeón mundial de F1, Jenson Button, respondió con contundencia al presidente de Ferrari, John Elkann, tras sus duras críticas a Lewis Hamilton y a su compañero Charles Leclerc.

El presidente de Ferrari, de 49 años, mostró su enfado tras otro fracaso mayúsculo en Brasil, cuando ambos monoplazas abandonaron el Gran Premio de São Paulo. La Scuderia volvió a defraudarnos, lo que aumenta la presión sobre la histórica escudería italiana.

El fin de semana fue especialmente difícil para Hamilton, quien describió su experiencia en Ferrari hasta ahora como “una pesadilla”. A sus 40 años, el piloto aún no ha logrado subir al podio en 2025 y se encuentra 242 puntos por detrás del líder mundial, Lando Norris.

Elkann critica a Hamilton y Leclerc

La reacción de Elkann el lunes encendió la mecha en Maranello. En declaraciones a la prensa, subrayó que sus superestrellas debían concentrarse en la pista y “hablar menos”. Mientras Hamilton y Leclerc eran objeto de críticas, el resto del equipo recibió elogios, generando un intenso revuelo tanto en los medios especializados como entre los aficionados.

Más tarde ese mismo día, Hamilton se dirigió a sus seguidores en redes sociales. Aunque no respondió directamente a las acusaciones, dejó claro su compromiso al afirmar: “Respaldaré a mi equipo. Respáldame a mí mismo. No me daré por vencido. Ni ahora, ni en el futuro, ni jamás.”

Leclerc adoptó un tono similar al comentar: “El camino se complica a partir de ahora y solo la unión nos ayudará a revertir la situación en las tres últimas carreras. Daremos todo, como siempre.”

El martes, numerosos aficionados y expertos centraron la atención en el desastroso historial de Ferrari desde que Elkann asumió la presidencia. Tras ocho temporadas marcadas por la falta de campeonatos y con tan solo 15 victorias, la situación del equipo no pinta nada bien.

Button replica a Elkann con una respuesta demoledora

El campeón mundial de 2009, Button –quien se retiró del automovilismo el pasado fin de semana tras una brillante carrera– resumió en pocas palabras el sentir general. En respuesta a una publicación en Instagram de Sky Sports que hacía referencia a esa consigna de “hablar menos”, afirmó: “Quizás John debería predicar con el ejemplo.”

Su mensaje, directo y simple, caló de lleno entre los aficionados, acumulando numerosos “me gusta” en las redes.

El miércoles, es probable que sigan las reacciones, e incluso algunos medios italianos sugieren que Ferrari podría imponer un autoimpuesto silencio mediático para reorganizarse.

Sea como sea, la unión entre Hamilton y Ferrari –la fusión de dos de las marcas más icónicas de la F1– nunca se esperaba que se desarrollara de esta manera...

