Ferrari entra en estado de CRISIS tras el ataque a Hamilton y Leclerc

Ferrari F1 ha recibido la recomendación de mantener silencio mediático mientras busca cerrar la temporada con fuerza.

La escudería ha sido protagonista de titulares en la Fórmula 1 esta semana, tras comentarios del presidente de Ferrari, John Elkann, quien instó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc a “hablar menos” y centrarse en mejorar su desempeño en pista.

Elkann felicitó el trabajo de los mecánicos e ingenieros de Ferrari en 2025, pero opinó que otros aspectos del equipo han quedado muy por debajo de lo esperado. Estas declaraciones se produjeron después de un fin de semana decepcionante en el Gran Premio de Brasil, donde la escudería consiguió solo seis puntos de 58 disponibles tras sufrir dos retiros en la carrera principal. Con tres etapas restantes en el calendario, Ferrari se sitúa actualmente en la cuarta posición del campeonato de constructores, a 36 puntos del segundo clasificado, Mercedes.

La publicación italiana Sky Italia ha sugerido al equipo que guarde silencio por las próximas semanas para evitar que los conflictos internos sigan acaparando los titulares. Proponen un “apagón mediático” que permita a Ferrari centrarse en perfeccionar el monoplaza y apuntar a la segunda posición en el campeonato.

Los contraproducentes comentarios de Elkann

Resulta curioso escuchar a Elkann, especialmente cuando Hamilton, Leclerc y el director del equipo, Fred Vasseur, tienen garantizado continuar con la escudería de Maranello al menos hasta la temporada 2026.

El dirigente argumenta que se necesitan pilotos que “se concentren en conducir y hablen menos”, aunque las quejas recientes de Hamilton y Leclerc han girado en torno a mejorar los procesos internos de cara al futuro.

Con la llegada de nuevas regulaciones el próximo año, Ferrari espera retomar el camino hacia el primer título mundial desde 2008, y Hamilton, en particular, aporta su valiosa experiencia como campeón para alcanzar ese objetivo. Aunque la forma del británico no ha sido la mejor esta temporada, su conocimiento, adquirido durante 12 temporadas con un equipo que ganó ocho campeonatos consecutivos entre 2014 y 2021, es indudable.

Es posible que Elkann intentara presionar a Hamilton, Leclerc y Vasseur para que mejoren en las próximas carreras, pero sus comentarios han atraído aún más la atención mediática indeseada sobre la escudería.

