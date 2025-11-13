Ferrari tiene preparado al NUEVO Hamilton para reemplazar a la fallida estrella

Justo a pocos meses de haber asumido en Ferrari, ya se rumorea sobre el final de su etapa en Maranello. Aunque Hamilton cuenta con un contrato que se extiende hasta finales de 2027, los resultados obtenidos hasta ahora han sido desastrosos para este siete veces campeón del mundo.

Tras conquistar el campeonato de constructores en 2024, quedándose apenas 11 puntos por detrás de los campeones McLaren, Ferrari esperaba que la llegada de Hamilton les impulsara hacia el podio definitivo. Por su parte, el piloto británico, de 40 años, llegaba con la ambición de disputar un histórico octavo título mundial, tras tres temporadas poco inspiradoras en Mercedes.

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo esperado. El piloto se encuentra en la sexta posición del campeonato de pilotos y no ha logrado subir al podio en ninguna carrera, mientras que el equipo Ferrari ocupa el cuarto puesto en la clasificación de constructores, sin que ni Hamilton ni Charles Leclerc hayan conseguido una victoria este año. Parte de este revés se debe a la falta de rendimiento del piloto y otra parte al bajo nivel competitivo del coche, lo que ha generado tensiones en Maranello. El presidente de Ferrari, John Elkann, les instó recientemente a Hamilton y Leclerc a “hablar menos” y concentrarse en pilotar.

La estrategia global no ha salido según lo previsto, pero Hamilton permanecerá en Ferrari en 2026, cuando se espera que los cambios regulatorios en la Fórmula 1 impulsen una transformación en la categoría. Aun así, resulta difícil imaginar que el contrato del británico, que pronto cumplirá 41 años, se extienda hasta 2027, especialmente considerando la gran cantidad de jóvenes promesas en la parrilla que verán finalizada su vinculación al terminar la temporada 2026. La salida de Hamilton podría incluso abrir camino a otra estrella británica, como Oliver Bearman.

Relacionado: TODOS los récords de Kimi Antonelli en la F1 2025

¿Por qué Bearman en Ferrari tiene sentido?

La temporada de novato del joven Bearman, de tan solo 20 años, ha tenido altibajos, aunque actualmente se encuentra en plena forma. Con un cuarto puesto en el Gran Premio de México y un sexto lugar en Brasil, el británico ha acumulado 24 puntos en los últimos cuatro fines de semana de carrera, ubicándose en la undécima posición del campeonato de pilotos y superando a su compañero de equipo, mucho más experimentado, Esteban Ocon.

Bearman lidera el impulso final de Haas para alcanzar el sexto puesto en la clasificación de constructores. La relación entre Haas y Ferrari es bien conocida, ya que el equipo estadounidense actúa prácticamente como una escudería filial de la italiana. Además, el joven británico tiene contrato con Haas hasta el final de la temporada 2026, coincidiendo con el fin del acuerdo de Hamilton, y forma parte del programa de pilotos jóvenes de Ferrari.

Su reciente rendimiento apunta a que podría ascender sin mayores dificultades. De hecho, la única carrera que disputó para Ferrari se dio en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024, cuando sustituyó a un indispuesto Carlos Sainz y logró finalizar en séptimo, por delante de Hamilton, quien en aquel entonces pilotaba para Mercedes.

Sin duda, Bearman parece ser “el próximo” en hacerse un hueco en Ferrari. Desde 2019, Leclerc ha sido la estrella juvenil del equipo y hoy es un piloto experimentado y ganador de numerosas carreras. Pronto llegará el momento en que Ferrari deba incorporar otra joven promesa para hacer pareja a Leclerc, lo que supondría la prueba definitiva del talento de Bearman. En cuanto a puntos, su temporada de novato ha superado incluso la de Leclerc en Sauber en 2018, temporada que le permitió dar el salto inmediato a Ferrari.

Sería una excelente noticia para los aficionados británicos ver a otro piloto de su país competir con el equipo más laureado de la Fórmula 1, y los primeros indicios en la carrera de Bearman sugieren que también podría aportar grandes cosas para Ferrari.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!