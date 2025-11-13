¿El nuevo Max? Mercedes envía CONTUNDENTE mensaje sobre el futuro de Antonelli

Toto Wolff aseguró que la destacada actuación de Kimi Antonelli en el Gran Premio de São Paulo, donde consiguió mantener a Max Verstappen a raya en la lucha por el segundo puesto, es una muestra clara de lo que aún está por venir.

El equipo de Fórmula 1 de Mercedes sorprendió en el verano de 2024 al anunciar que el entonces joven de 17 años, Kimi Antonelli, sustituiría a Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

Proveniente de la Fórmula 2, su incorporación en un equipo de élite es algo poco habitual. Aunque en las primeras carreras se vislumbraron destellos de la genialidad que Toto Wolff tanto reconoce en él, sus resultados en Europa fueron algo irregulares.

Fin de semana exitoso de Antonelli en Brasil

En Brasil, Antonelli vivió un fin de semana excepcional. El joven italiano se colocó en segundo lugar durante la carrera sprint del sábado y consiguió repetir la hazaña en el Gran Premio del domingo.

Aunque, en la apertura de la carrera tuvo un roce con Charles Leclerc al esquivar la embestida de un agresivo Oscar Piastri, y en la recta final se vio presionado por un Verstappen que cerraba la distancia, consiguió mantener la calma y defender su posición.

Wolff quedó realmente impresionado: "Todo el fin de semana fue excelente, desde el inicio", citó a Sky Sports.

"Es muy alentador ver ese nivel. Quizás las expectativas eran menores, ya que se trataba de un circuito poco conocido para él, lo que redujo la presión en comparación con las carreras en Europa. Su actuación fue impecable, y batir a Max, que iba con neumáticos nuevos y más blandos, demuestra la calidad de su potencial y lo que aún viene."

