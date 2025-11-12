Leclerc y Hamilton responden furiosos a los ATAQUES dentro de Ferrari

Los dos pilotos de Ferrari han reaccionado con firmeza ante las críticas de John Elkann, presidente ejecutivo de la icónica marca italiana.

Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc han dejado claro que, pese a un fin de semana complicado en el Gran Premio de São Paulo en el circuito de Interlagos, no se darán por vencidos.

Elkann manifestó su descontento en declaraciones a medios italianos, entre ellos Sky Sports, y señaló: “Brasil fue una gran desilusión. Si valoramos la Fórmula 1, podemos decir que nuestros mecánicos hubieran ganado el campeonato con lo que hicieron durante las paradas en boxes, y nuestros ingenieros han logrado importantes mejoras en el coche. Sin embargo, en otros aspectos el rendimiento aún deja que desear.”

Además, criticó a Hamilton y Leclerc por no mantener la concentración necesaria, sugiriendo que deben dejar de charlar y centrarse en la carrera.

La segunda posición en el campeonato de constructores es posible

El ejecutivo, nacido en Nueva York, subrayó: “Contamos con pilotos que deben concentrarse en conducir, ya que tenemos grandes desafíos por delante. No es imposible conseguir el segundo puesto en el campeonato de constructores. En Bahréin, ganamos el título del WEC, lo que demuestra que, si Ferrari se mantiene unido, podemos alcanzar grandes resultados.”

Leclerc no se quedó atrás y comentó sobre el complicado fin de semana en Brasil: “Ha sido un domingo muy difícil en São Paulo. Es decepcionante volver a casa con tan pocos puntos, sobre todo ahora que estamos peleando por el segundo puesto en el campeonato de constructores. A partir de aquí, debemos unir esfuerzos para darle un giro a la situación en las últimas tres carreras. Daremos todo de nosotros, siempre.”

Hamilton también expresó su compromiso: “Brasil, gracias por el apoyo, aunque la carrera no fue la que esperábamos. Es duro, especialmente tras el progreso conseguido. Yo apoyo a mi equipo, me apoyo a mí mismo y no pienso rendirme. Ni ahora, ni antes, ni nunca.”

