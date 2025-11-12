¡Ponen a Mercedes F1 a la VENTA!

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes en Fórmula 1, se encuentra en conversaciones avanzadas para vender parte de su participación del 33% en el equipo, según informa Sportico.

Aunque esta operación implicaría un cambio en la estructura accionarial, Wolff seguirá desempeñándose como CEO y líder del equipo.

La venta consistiría en desprenderse de una fracción de sus acciones en Mercedes. Un portavoz del Mercedes-AMG Petronas F1 Team se negó a profundizar en el asunto y afirmó: “No emitiremos comentarios al respecto.

La dirección del equipo se mantendrá inalterada, y los tres socios (Mercedes-Benz, Toto e INEOS) siguen plenamente comprometidos con el éxito continuo de Mercedes-Benz en la Fórmula 1.”

Fuerte rentabilidad

Mercedes y la compañía química británica Ineos comparten el 67% restante del equipo en partes iguales. La inversión de Wolff ha crecido de manera exponencial desde su incorporación en 2013.

En 2024, Mercedes-AMG Petronas alcanzó ingresos de 812 millones de dólares, convirtiéndose en el equipo más lucrativo de la F1, mientras que Wolff recaudó más de 50 millones de dólares el año pasado en salarios y dividendos.

A pesar del notable crecimiento de la Fórmula 1, impulsado por Liberty Media y el éxito de la serie “Fórmula 1: Drive to Survive”, Wolff considera que es el momento oportuno para vender parte de su participación. Los detalles sobre el comprador aún no se han revelado.

