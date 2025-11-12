Antonelli es atacado y MENOSPRECIADO tras su éxito en Brasil

Peter Windsor expresó recientemente en un análisis en YouTube su opinión sobre el Gran Premio de São Paulo. Según él, Max Verstappen fue privado del segundo puesto debido a la impecable defensa de Kimi Antonelli, mientras que el neerlandés mostró un talento excepcional en los momentos finales de la carrera.

Verstappen arrancó desde los boxes y, a pesar de las dificultades, logró liderar durante veinte vueltas. Tras su tercera parada, salió en cuarta posición.

La estrategia de Red Bull Racing de dotarle de neumáticos blandos para el final demostró ser acertada, ya que le permitió abrirse camino rápidamente y adelantar a George Russell para alcanzar el tercer puesto.

En las últimas vueltas, se lanzó al ataque contra Antonelli, aunque se quedó algo corto para concretar una recuperación completa.

Verstappen contra Antonelli

A tan solo dos vueltas del final, Verstappen perdió adherencia con sus neumáticos blandos, mientras que Antonelli corría a máxima velocidad con sus compuestos medios al límite.

Este último se defendió con mucha seguridad y terminó en la segunda posición, apenas tres décimas de segundo por delante del neerlandés. Windsor considera que Antonelli tuvo suerte de no recibir penalización tras un incidente en la reanudación, en el que forzó a Oscar Piastri a ceder la entrada interior.

Sin embargo, los informes oficiales responsabilizan a Piastri por la colisión en esa reanudación, en la que también se vieron involucrados Antonelli y Charles Leclerc, lo que derivó en una sanción para él, mientras que Antonelli salió ileso.

A pesar de sus sentimientos encontrados respecto al incidente, Windsor destacó el rendimiento de Antonelli, especialmente en la larga curva derecha del centro del circuito. Según él, Antonelli tiene una gran capacidad para gestionar las curvas lentas, demostrando un agudo sentido para el ajuste perfecto en su trazado.

Además, Windsor subrayó la diferencia notable entre Verstappen y George Russell, explicando que Verstappen pertenece a otro nivel, especialmente en lo que respecta a la entrada de las curvas, donde brilló con luz propia.

