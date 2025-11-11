CONFIRMADO: ¡Checo Pérez, CAPTADO en casa de Ferrari!

Sergio Pérez ha sido captado en Maranello, casa de Ferrari, de cara a su test con el SF-23 esta semana.

AutoRacer.it, destacado medio de comunicación italiano, reportó que el corredor nacido en Jalisco ya visitó las instalaciones de la Scuderia: "Según lo aprendido, Sergio Pérez ya ha estado en Maranello para realizar la prueba del asiento antes de esta prueba.

"Hoy y mañana serán días importantes para la preparación de la primera salida a la pista. El equipo Cadillac está trabajando mucho en sus diversas fábricas, simulando algunos fines de semana en la pista, al mismo tiempo que la F1 'real'. Ahora, sin embargo, tendrá que preparar una verdadera prueba en la pista.

"Dos días de aprendizaje, de entrenamiento, útiles para quitar un poco de óxido, para afinar algunos mecanismos que tendrán que ser automáticos, y tener (en el caso de Pérez, no de Bottas) un primer feedback de la Power Unit del Cavallino, aunque el año que viene las reglas cambiarán radicalmente.

"Será un poco una primera vez, que trae consigue claramente emoción, tensión pero también esa emoción de quien forma parte de este mundo", comentó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

