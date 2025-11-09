close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
max verstappen, fernando alonso, lewis hamilton, graphic

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Antonelli; Alonso se burla de Hamilton

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Antonelli; Alonso se burla de Hamilton

Aloisio Hernández
max verstappen, fernando alonso, lewis hamilton, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 09 de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz Hoy: DESACREDITA el resultado de Antonelli en Brasil y cree que "hay algo raro". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: SE BURLA de la MALA clasificación de Hamilton y Verstappen en Brasil. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

5149 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Antonelli; Alonso se burla de Hamilton
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Antonelli; Alonso se burla de Hamilton

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Abren venta de boletos para el GP de México 2026
Sergio Pérez

Checo Noticias Hoy: Abren venta de boletos para el GP de México 2026

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: La duración de su contrato; Señala al culpable del desastre en Brasil
Franco Colapinto

Colapinto Noticias Hoy: La duración de su contrato; Señala al culpable del desastre en Brasil

  • Hoy 01:00
Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz
GP de Brasil

Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz

  • Ayer 20:09
F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy; Parrilla y Horarios para el GP de Brasil
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy; Parrilla y Horarios para el GP de Brasil

  • Hoy 00:00
BREAKING: Max Verstappen queda ELIMINADO en Q1 del GP de Brasil
GP de Brasil

BREAKING: Max Verstappen queda ELIMINADO en Q1 del GP de Brasil

  • Ayer 19:28
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x