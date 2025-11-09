F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Antonelli; Alonso se burla de Hamilton
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 09 de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz Hoy: DESACREDITA el resultado de Antonelli en Brasil y cree que "hay algo raro". ::: LEER MÁS
Fernando Alonso Hoy: SE BURLA de la MALA clasificación de Hamilton y Verstappen en Brasil. ::: LEER MÁS
