Charles Leclerc JUSTIFICA la derrota de Ferrari en 2025

Charles Leclerc justificó la nueva decepción de Ferrari en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Hablando en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Brasil, el corredor monegasco clasificó los resultados de la Scuderia en el presente campeonato: "Si termináramos segundos en el Campeonato de Constructores, no sería suficiente para un equipo como Ferrari.

"Dicho esto, teniendo en cuenta la tendencia, hemos progresado y ahora estamos en la lucha, y ese debe ser nuestro objetivo. ¿Una victoria o un segundo puesto en el campeonato de constructores? Es difícil decirlo, pero ganar una carrera sería tan importante como quedar segundo; no podemos elegir.

"Expectativas neutras, así es como venimos aquí. El mismo enfoque que en las últimas carreras. La ejecución fue buena, estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Pero debemos centrarnos únicamente en lo que mejor sabemos hacer", señaló el corredor.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

