¡Enormes noticias para Antonelli y Russell! Mercedes señala el MÁXIMO SACRIFICIO por un nuevo título de F1

Mercedes F1 ha revelado lo que estaría dispuesto a sacrificar para conquistar un título mundial con George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff ha dejado una huella impresionante en la F1 y, junto a Mercedes, logró ocho títulos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021, además de siete campeonatos de pilotos para Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

Aunque el equipo sigue sumando victorias, Mercedes se alejó de la lucha por el título tras el enfrentamiento de 2021 contra Red Bull. Recientemente, Wolff dejó claro qué estaría dispuesto a renunciar para volver a encabezar la contienda por los campeonatos.

Durante su intervención en el Autosport Business Exchange en Nueva York, el director del equipo analizó los cambios profundos que ha experimentado la F1 en los últimos años, destacando la introducción del límite de costes y las repercusiones financieras de las nuevas regulaciones.

Wolff y el límite de costes en la F1

El límite de costes se implementó en la F1 para promover la igualdad entre equipos con amplios presupuestos y aquellos con recursos más limitados. Wolff elogió esta medida durante la entrevista.

Wolff explicó: "El deporte ha cambiado de manera extraordinaria. Cuando comencé, se trataba únicamente de una estrategia de marketing para grandes marcas de consumo; Ferrari, Mercedes y Red Bull competían por la gloria con la esperanza de fortalecer sus marcas principales".

"El panorama se transformó con la introducción del límite de costes. La razón principal de su implantación no fue aumentar los beneficios de los equipos, sino equilibrar sus actuaciones, permitiendo que las escuderías con presupuestos modestos compitieran teóricamente a largo plazo contra las grandes potencias".

"Esta decisión ha sido acertada para la F1, ya que ha generado resultados más impredecibles y ha tenido un impacto notable en los balances. Dicho esto —por más sorprendente que pueda sonar para un empresario convencional—, renunciaría a cualquier ganancia si eso me asegurara ganar campeonatos. Esa mentalidad de competidor lleva en la sangre a nuestro equipo, desde nuestros inicios en el deporte, ya sea como pilotos o como emprendedores."

