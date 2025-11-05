¡Cadillac pondrá a Checo Pérez A LA PAR de Fernando Alonso y Aston Martin!

Sergio Pérez y Cadillac estarán a la altura de Aston Martin y Fernando Alonso, a pesar de las creencias de muchos aficionados.

Según el análisis de LWOS, la escudería estadounidense tiene un respaldo que pocos equipos pueden presumir y que a algunos, como el del bicampeón del mundo, tardaron mucho en lograr.

"El equipo estadounidense ha estado utilizando el túnel de viento de Toyota en Colonia, dándoles un nivel de independencia en su desarrollo que los nombres aún más establecidos, como Aston Martin, tardaron años en adquirir.

"Críticamente, la entrada de Cadillac en 2026 solo se confirmó a finales de 2024. Esto significaba que solo estaban limitados por las restricciones del túnel de viento de la FIA a partir del 1 de enero de este año.

"Antes de esta fecha, esencialmente disfrutaban del beneficio de horas ilimitadas de túnel de viento. Esto le dio al equipo más espacio para respirar para perseguir objetivos aerodinámicos agresivos, lo que debería ofrecer una interpretación audaz de las regulaciones", señaló.

Relacionado: ¡Responden la MAYOR POLÉMICA del fichaje de Checo Pérez por Cadillac!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!