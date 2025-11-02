Hamilton y Ferrari ganarán un TÍTULO este año, pero no el que querían

Los campeonatos de F1 se parecen a las muñecas rusas. En cada temporada, además del título principal, se disputa otro galardón menos relevante para los constructores y, para rematar, existe un reconocimiento aún menor que, aunque sin gran importancia competitiva, sirve para que un equipo se luce entre sus rivales.

Dado que parece que Ferrari no logrará alzarse con ningún trofeo significativo en 2025, ha llegado el momento de rescatar ese "detalle" extra que, sin duda, levantará el ánimo de Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fred Vasseur y compañía.

En el trasfondo de la temporada, casi como una olla de pasta olvidada, se cuece el Trofeo DHL a la Parada de Pits más Rápida, un campeonato que, créas o no, suma puntos.

Este galardón se creó para celebrar el trabajo en equipo y rendir homenaje a los héroes desconocidos de la F1, premiando a quien realice la parada en pits más veloz en cada Gran Premio.

¿La buena noticia para Ferrari? Están dominando cabalmente la cima de la clasificación. Con apenas cuatro carreras restantes en la temporada 2025, ningún otro equipo podrá alcanzarlos. ¡Que lo sienta McLaren!

Ferrari: Los maestros de la parada de pits

Tras el Gran Premio de México, Ferrari intimida a sus rivales con 515 puntos, superando en 204 puntos a McLaren, el equipo que se encuentra en la segunda posición. Con solo 172 puntos en juego en lo que resta, es imposible que desalojen a los italianos del liderazgo, lo que les asegura el Trofeo DHL en Abu Dhabi.

Este año, Ferrari ha conseguido la parada en pits más rápida en nueve ocasiones, destacando que en seis de ellas participó con éxito el equipo de boxes de Leclerc. Sin embargo, la mejor intervención de la temporada hasta ahora se registró en el Gran Premio de Italia, cuando McLaren y Oscar Piastri realizaron una parada en apenas 1.91 segundos.

Curiosamente, McLaren ostenta, además, el récord de la parada en pits más rápida en la historia de la F1, con 1.80 segundos, marca lograda por el equipo de boxes de Lando Norris en el Gran Premio de Qatar 2023.

Aún quedan cuatro carreras en las que Ferrari puede eclipsar a McLaren y, de paso, añadir un brillo especial a su trayectoria al final de la temporada. Además, Ferrari ha puesto fin al dominio de Red Bull en el ámbito de la parada en pits, galardón que el equipo de Verstappen había obtenido durante las últimas ocho temporadas. El último equipo fuera de Red Bull en ganar este premio fue Mercedes en 2017. ¡En resumen, es realmente impresionante!

