close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
thumb, sainz, alonso, social

F1 Noticias Hoy: Alonso se burla de sus rivales; Williams quiere frenar a Sainz

F1 Noticias Hoy: Alonso se burla de sus rivales; Williams quiere frenar a Sainz

Aloisio Hernández
thumb, sainz, alonso, social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 01 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: VIDEO - Se BURLA de sus rivales de forma INCREÍBLE. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: ESCÁNDALO: ¡Destapan PLAN en Williams para FRENAR la paliza a Alex Albon! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

2730 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Carlos Sainz

Últimas Noticias

F1 Noticias Hoy: Alonso se burla de sus rivales; Williams quiere frenar a Sainz
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso se burla de sus rivales; Williams quiere frenar a Sainz

  • hace 50 minutos
Checo Pérez AMENAZA a la parrilla de F1 por el NIVEL de Cadillac
Cadillac

Checo Pérez AMENAZA a la parrilla de F1 por el NIVEL de Cadillac

  • 1 hour ago
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
Alpine

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 2 hours ago
URGENTE: ¡Valtteri Bottas CONFIRMA su desventaja contra Checo Pérez en Cadillac!
Cadillac

URGENTE: ¡Valtteri Bottas CONFIRMA su desventaja contra Checo Pérez en Cadillac!

  • 3 hours ago
Los números de la PALIZA de Franco Colapinto a Pierre Gasly en Alpine
Alpine

Los números de la PALIZA de Franco Colapinto a Pierre Gasly en Alpine

  • Ayer 23:00
Checo Pérez DA LA CARA a los ATAQUES por su regreso a F1
Cadillac

Checo Pérez DA LA CARA a los ATAQUES por su regreso a F1

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre
 Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
2.500+ views

Colapinto recibe imponente APODO desde Italia

  • 13 octubre
 Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
2.500+ views

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos

  • 18 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x